ارتفاع سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 جنيهات عن سعره أمس، حيث سجل الريال في البنك المركزي المصري 13.18 شراء، 13.22 بيع، وفقا للمعلن عبر المنصة الرقمية للبنك.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الريال السعودي بعد ارتفاعه في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي 13.19 شراء، 13.25 بيع في البنك الأهلي المصري.

بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.19 شراء، 13.24 بيع.

بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي 13.1 شراء، 13.17 بيع في بنك القاهرة

بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي 13.20 شراء، 13.25 بيع في بنك الاسكندرية