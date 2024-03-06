أبوالغيط: العمل الإنساني في غزة مهدد بسبب تقويض دور «أونروا»

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إنّ الهدف من الاحتلال هو إلغاء قضية اللاجئين ومسح القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن هناك 16 دولة من بينها دول تعد من المتبرعين الأساسيين لوكالة «أونروا»، تتماشى مع هذا المنطق الأعوج، وتقبل بهذه الخطط العرجاء التي لا غاية لها سوى تصفية القضية.

أضاف في كلمته التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العمل الإنساني اليوم كله مهدد في قطاع غزة، بسبب تقويض دور «أونروا» التي تمثل المفصل الأهم في عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة.

وطالب الدول التي علقت مساهماتها المالية لـ«أونروا»، مراجعة هذا القرار من زاوية إنسانية وأخلاقية، مشيرا إلى أن مسؤولية غوث اللاجئين الفلسطينيين، تبقى مسؤولية دولية في الأساس.