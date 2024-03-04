مسلسل «جودر» دراما مصرية تاريخية بأحداث اجتماعية مثيرة.. مفاجأة شهر رمضان

لم تغفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الدراما التاريخية بأحداثها المثيرة والمشوقة خلال الماراثون الرمضاني الذي ينطلق بعد أيام قليلة، فأحدثت تنوعًا مثيرًا لكافة مسلسلاتها التي ستعرض على مختلف منصاتها، فبدأت المسلسلات القصيرة ذات الـ15 حلقة، من بينها مسلسل «جودر» التاريخي الاجتماعي للنجم ياسر جلال، انتهاء بالمسلسلات ذات 30 حلقة مثل الاجتماعية والترفيهية والأكشن والإثارة.

تفاصيل قصة مسلسل «جودر»

«المتحدة» طرحت برومو مسلسل «جودر» والذي جرى تغيير اسمه مؤخرا من ألف ليلة وليلة إلى «جودر»، إذ تدور قصته حوّل عدد من الأساطير التي ذكرت في كتاب ألف ليلة وليلة، وهو من أنواع الدراما المصرية التاريخية بأحداث اجتماعية مثيرة وجاذبة للمشاهد، وفق تصريحات النجم ياسر جلال، في مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»: «المسلسل ده مبذول فيه جهد كبير جدا، سواء من فريق العمل أو التصميم، وتعاهدنا على تقديم عمل يليق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإنها متأخرتش عننا في حاجة، علشان كدة فيه تضحيات كبيرة».

مسلسل «جودر» سيكون مفاجأة شهر رمضان للمشاهدين، وفق «جلال»: «المسلسل ده هيكون مفاجأة في كل تفاصيله، رغم الظروف الصعبة اللي مرينا بيها، لكن هنعمل حاجة تليق وتشرف المتحدة، الديكور والتصوير وكل حاجة مبذول فيها جهد، والمسلسل أعاد اكتشاف بعض الشخصيات».

أحداث مسلسل «جودر»

أحداث مسلسل «جودر» المقرر عرضه على قناة ON، وON Drama، في النصف الأول من شهر رمضان 2024، تدور حول عائلة شهرزاد وشهريار كما لم يتم تناولها من قبل بمعالجة وسرد مختلف ومميز، ويكشف عن أصل الحكاية والعقدة التي يعاني منها شهريار.

التشويق والإثارة هو عنوان المسلسل وفق البرومو الذي جرى طرحه، إذ اعتمد على سرد الأحداث التاريخية بطريقة اجتماعية جاذبة للجمهور حيث تأخذك أحداثه في رحلة عبر عوالم مختلفة، ويعتبر واحدا من الإنتاجات المميزة التي تعرض خلال الشهر المبارك.

أبطال مسلسل «جودر»

مسلسل «جودر»، بطولة النجم ياسر جلال، الذي اعتاد على تجسيد أدوراه بإتقان، النجم أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، آيتن عامر، نور اللبنانية، وفاء عامر، ياسمين رئيس، تارا عماد، وليد فواز، ياسر الطوبجي،على صبحي، عايدة رياض، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، محمود البزاوى، مجدى بدر، من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج: شركتى ميديا هب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.