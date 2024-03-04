 ناقد فني: مسلسل «جودر» مميز و«مسار إجباري» سيكون الحصان الأسود

أكد عبدالله غلوش، الكاتب الصحفي والناقد الفني، أنه كان من المفترض عرض مسلسل «جودر» الموسم الرمضاني الماضي، إلا أن المسلسل كان في حاجة إلى المزيد من الجهد، حتى يظهر بصورة مميزة وجيدة.

وأضاف أنّ الظروف السابقة أدى إلى تأجيل عرض المسلسل ليعرض في الموسم الرمضاني 2024، في 15 حلقة، على عامين.

يحيى الفخراني في «عتبات البهجة» يخاطب الشباب

وبين أن مسلسل «جودر» مميزًا، وطاقم العمل سينتظره الكثير من المشاهدين، مؤكدًا أن يحيى الفخراني في «عتبات البهجة» يخاطب الشباب بطريقة جديدة ويسجد دور «يوتيوبر».

وأضاف أن الفنانة نيللي كريم تجسد شخصية «إنفلونسر» في مسلسل «فراولة» وسيتم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، وهو وعبارة عن «لايت كوميدي»، موضحًا أنه في «مسار إجباري» يتم الاعتماد على وجوه شابه جديدة، وهو رهان ليكون الحصان الأسود في هذا الموسم.

وأشار إلى اكتشاف وجوه جديدة في الإخراج والتمثيل، تظهر من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في المواسم الدرامية.