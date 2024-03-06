إقبال ملحوظ على لجان انتخابات التجديد النصفي لـ«الأطباء البيطريين» بكفر الشيخ

شهدت انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بمحافظة كفر الشيخ، إقبالا ملحوظا من أعضاء الجمعية العمومية، للمشاركة في الانتخابات، التي ينتظر أن تسفر عن انتخاب رئيس النقابة الفرعية، على أنّ يكون ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاما، وعضوين «فوق السن»، وعضوين «تحت السن».

انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين بكفر الشيخ

انطلقت انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بكفر الشيخ، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، وتستمر حتى السادسة مساءً، وتجرى تحت إشراف قضائي كامل.

11 مرشحًا للنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بكفر الشيخ

ويتنافس على مقاعد النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بكفر الشيخ 11 مرشحًا، بينهم 3 على مقعد النقيب، و5 على مقعد العضوية «فوق السن»، و3 على مقعد العضوية «تحت السن».

انتخابات نقابة الأطباء البيطريين

وتجرى اليوم الأربعاء، انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، ويختار أعضاء الجمعية العمومية للأطباء البيطريين النقيب العام ونصف أعضاء مجلس النقابة سواء على مقاعد فوق السن أو تحت السن أو ممثلي القطاعات على مستوى الجمهورية، ومجالس النقابات الفرعية، عدا نقابات «القاهرة، والجيزة، وقنا».