محافظ الإسكندرية: رصف 10 شوارع في أحياء وسط ومنتزه تزامنا مع رمضان

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، البدء في تنفيذ الخطة الاستثمارية للرصف لهذا العام بـ10 شوارع في أحياء وسط ومنتزه أول، استجابة لمطالب المواطنين الخاصة برفع كفاءة رصف الطرق بالمحافظة.

وأضاف محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

رصف شوارع الإسكندرية 2024

وكلف محافظ الإسكندرية؛ المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالبدء فورًا في رصف الطرق الرئيسية التي كثرت الشكوى بشأنها من المواطنين.

ولفت إلى أنه جرى البدء في رصف 7 شوارع بنطاق منتزه أول، وهي «شارع مصطفى كامل - وشارع 16 فرعون «عزبة الشامى» - وشارع ابن عقيل من شارع شركة البلاستيك حتى شارع الجلاء - وأمين خيرت الغندور- وسامى رؤوف - وفاروق عبد الوهاب - وشارع 1 نوفل».

رصف الشوارع الحيوية تزامنا مع شهر رمضان

وأوضحت المهندسة أمل محمود، أنه تم البدء في رصف 3 شوارع بنطاق حي وسط وهما «شارع حداد - وشارع فرح- وشارع المدرسة السويسرية»؛ مضيفة بأنه تم البدء في رصف الشوارع الحيوية التي تخدم قطاع كبير من المواطنين لتسهيل حركة المرور تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك.