تسليم كوبونات مواد غذائية بـ250 ألف جنيه على الأسر الأكثر احتياجا بالإسماعيلية

قال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إنه جرى تسليم بونات مالية بقيمة إجمالية 250 ألف جنيه، إلى أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن عملية التوزيع ستتم على الأسر المدرجة، طبقا لكشوف تكافل وكرامة، والمعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الإدارات الاجتماعية الثمانية بمراكز ومدن المحافظة، التي لم تحصل على أي مساعدات من قبل.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بتوزيع البونات، مؤكدًا سعادته بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعي، لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، الأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

بشارة: مبادرة بين البنك الزراعي والتضامن

قال محافظ الإسماعيلية، إن المبادرة أطلقها البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، التي من شأنها تحقيق التكافل والرعاية الاجتماعية، لعدد كبير من الأُسر على مستوى الجمهورية.

واستقبل محافظ الإسماعيلية بمكتبه اليوم، نصر مهدي شومان رئيس قطاع القناة وسيناء بالبنك الزراعي المصري، في حضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية؛ لبحث أوجه التعاون بين محافظة الإسماعيلية والبنك الزراعي المصري، للمساهمة في تعزيز جهود التنمية بالمحافظة في كافة المجالات وكذلك في إطار مبادرة البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.