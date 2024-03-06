إزالة 4 حالات بناء مخالف في الإسماعيلية

نفذت محافظة الإسماعيلية حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، في إطار جهودها لإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تؤثر على السيولة المرورية وتعطل حركة المارة، وللتصدي لتعديات البناء على أملاك الدولة.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن الوحدة المحلية لحي ثالث بمدينة الإسماعيلية قامت برصد حالة بناء لسور على أرض ملك الدولة خلف شقة بالتمليك أمام نادي المنتزه على مساحة 80 متراً.

وأشار في بيان رسمي إلى أنه تمت الإزالة الفورية لكافة المباني والأسوار، والتحفظ على مواد البناء، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ضمن الجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة وإزالة أي إشغالات تعطل الحركة المرورية.

تكثيف الحملات في المراكز والقرة

وأكد محافظ الإسماعيلية تكثيف الحملات في المراكز والقرى، مشيراً إلى أنها تستهدف التعديات والبناء المخالف على أملاك الدولة، حيث نجحت حملة في قرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة في إزالة شدة خشبية لأعمدة خرسانية بدور أول علوي لبناء بدون ترخيص.

وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب نفذت إزالة لشدة خرسانية بمساحة 150 مترًا، بالإضافة إلى فك شدة خشبية بدور ثانٍ بمساحة 200 متر بمنطقة الصعايدة.