تنفيذ 80% من مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن الانتهاء من 80% من مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 في شرق مدينة مرسى مطروح، وتابع جهود إنهاء عدد من المشروعات الخدمية والتنموية لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح في القطاعات المختلفة.

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن هناك اهتمام ومتابعة مستمرة وتذليل أي عقبات للإسراع في إنهاء مشروع مياه الشرب بمحطة التحلية في مواعيده المحددة، وبما يواكب جهود الدولة لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين، ومنها إنشاء محطة تحلية مياه البحر 4 بالرميلة شرق مرسى مطروح من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4 في مطروح

وأضاف المهندس أحمد نصر رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أن المحطة بدأ العمل بها في 23 مايو 2021، ووصلنا حالياً نسبة تنفيذ 80%، وتضم مكونات رئيسية منها 3 خزانات مياه ومرشحات رملية وقطنية ووحدات التحلية ro شاملة وحدات الحقن، ومبنى إداري وخطي مياه مالح وشديد الملوحة، وعنابر طلمبات ووحدتي تناضح عكسي وغسيل وفلاتر دقيقة وغرفة حقن ووحدة الفلاتر الرملية.

وأشار إلى أنه يجري على التوازي حاليا أعمال الخط الناقل لمياه محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4، وحتى الخزانات الاستراتيجية بمرسى مطروح، والتي جرى البدء في إنشائه 29 مارس 2023 بنسبة تنفيذ 90%، ويتكون من خط مياه قطر 800 مم بطول 10 كيلو وعدد 2 عداية طريق وعداية أسفل خط السكة الحديد بمنطقة الكيلو 8.

تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل في سيوة

وأوضح مدير جهاز المشروعات بمطروح أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة سيوة بعدد 12 محطة رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطة معالجة، والتي تم بدء العمل بها في 18 سبتمبر 2017 بنسبة تنفيذ 90%، وتضم محطات الرفع وشبكات انحدار وخطوط طرد وطلمبات ولوحات الكهرباء والكابلات، كما يجري أعمال توسعات محطة معالجة مطروح 60/30 ألف متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى محطات الرفع أرقام 7-8-9 بنسبة تنفيذ 77% التي جرى بدء العمل بها في 9 أبريل 2019، والمكونات الرئيسية تضم المدخل والمصافي والراسب الرملي وأحواض التهوية.