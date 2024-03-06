توقعات عبير فؤاد لمباراة مصر ونيوزيلندا.. تحذير لإمام عاشور

لخوض دورة الإمارات الودية يواجه منتخب مصر نظيره منتخب نيوزيلندا، يوم 22 مارس الجاري، ومع ترقب جماهير الساحرة المستديرة لهذه المباراة فوز الفراعنة، تحدثت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لـ«الوطن»، عن توقعات الأبراج للاعبين ومدى تألقهم وحظ المدرب حسام حسن ومصير حراس المرمى ونصيحة عاجلة لإمام عاشور.

توقعات عبير فؤاد لمباراة مصر ونيوزيلندا لحراس المرمى

يقود المباراة مدرب المنتخب حسام حسن، وتوقعت خبيرة الأبراج للمدرب المولود في 10 أغسطس، برج الأسد، أن سيمنحه عطارد يقظة وسرعة في الأداء، برغم أن القمر بمنزله الثاني قد يجعله مشوشًا.

وبحسب التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ونيوزيلندا، فإن من المتوقع أن يتولى حراسة المرمى اللاعب محمد عواد أو مصطفى شوبير أو أحمد الشناوي، وتوقعت خبيرة الأبراج لمحمد عواد المولود في 6 يوليو برج السرطان، أن يتمتع بيقظة: «القمر يوم 22 مارس سيمنحه حُسن تصرف».

وكذلك اللاعب أحمد الشناوي المولود في 14 مايو برج الثور فإن القمر سيمنحه حماسًا، محذرة أن يجب عليه أن يحمي نفسه من الإصابات.

وبالنسبة للاعب مصطفى شوبير المولود في 17 مارس: «برج الحوت القمر هيكون في مواجهة برجه ويجعله ذلك مشوشا جدًا، كما أن رقم اليوم 22 مع تاريخ ميلاده لا يمنحه حظًا كبيرًا».

خط الدفاع في مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا

وبالنسبة لبرج الدلو الذي يجمع محمد هاني، ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي في خط دفاع منتخب مصر، أنه اختيار موفق لهم في تلك النقطة: «هيكون في تخطيط جيد لكل حركة يقوم بها، كما أن الشمس وعطارد سيدعموهم بسرعة في الأداء».

وبالنسبة لبرج الجدي الذي يجمع اللاعب أحمد كالوشا وحسام عبد المجيد، فإنه في منزل الحظ ويمنحهم فرص كبيرة لإحراز الأهداف.

كما أن برج السرطان يمنح اللاعب محمد شكري حُسن تصرف وكذلك برج الحوت للاعب محمد حمدي، لكن عليه أن يحمي نفسه من الإصابات.

خط الوسط

وفي توقعات لمشاركة اللاعب محمد صلاح، عبرت أن برج الجوزاء القمر في وضع معاكس: «ممكن يبقى مضغوط ومشوش، لكن المريخ بمنزل الحظ يمنحه إصرارًا على مقاومة التشتت وتحقيق أهداف».

وكذلك اللاعب حسين الشحات، واللاعب أحمد سيد زيزو سيكون برج الجدي في منزل الحظ يمنحه فرص كبيرة للأهداف، وكذلك برج الدلو للاعب عمر مرموش سيمنحه سرعة في الأداء.

وبالنسبة للاعب محمود حسن تريزيجيه المولود في 1 أكتوبر برج الميزان سيكون القمر في منزل الصحة السلبي مما يجعل طاقته أقل، وقد يكون عُرضة للإصابة.

واللاعب إمام عاشور المولود في 20 فبراير، ما يجعله برج الحوت سيكون القمر في مواجهة برجه ويجعله ذلك مشوشًا.

واللاعب حمدي فتحي 29 سبتمبر برج الميزان سيكون القمر في منزل الصحة السلبي مما يجعل طاقته أقل، وقد يكون عُرضة للإصابة.

وبالنسبة للاعب مصطفى فتحي المولود في 12 مايو برج الثور فإن القمر في وضع داعم يمنحه حماسًا ونشاطًا، فقط يجب أن يحمي نفسه من الإصابات.

واللاعب مروان عطية المولود في 12 أغسطس فإن برج الأسد القمر بمنزله الثاني قد يجعله مشوشًا، ومع ذلك عطارد بمنزل الحظ يمنحه نشاطًا: «سيمنحانه لياقة بدنية وسرعة بديهة ويقظة ذهنية».

توقعات عبير فؤاد لخط الهجوم

وحول توقعات الأبراج الفلكية الخاصة بخط الهجوم في منتخب مصر، خلال لقائه أمام نيوزلندا، المقامة 22 مارس فجاءت كالتالي:

اللاعب مصطفى محمد من مواليد 28 نوفمبر أي أنه برج القوس سيكون القمر في وضع معاكس وقد يجعله ذلك مضغوطًا قليلًا، ومع ذلك الشمس وعطارد داعمان ويمنحانه نشاطا ويقظة ذهنية وسرعة في الأداء.

واللاعب محمد شريف المولود المولود في 4 فبراير فإنه برج الدلو يخطط جيدًا لكل حركة يقوم بها، فقط رقم اليوم 22 قد لا يمنحه حظًا كبيرًا.

واللاعب حسام أشرف المولود في 20 يونيو أي أنه برج الجوزاء القمر سيكون في وضع معاكس وقد يجعله ذلك مضغوطًا ومشوشًا قليلًا، ومع ذلك المريخ بمنزل الحظ يمنحه إصرارا على مقاومة التشتت وتحقيق أهداف، خلال ماتش مصر ونيوزلندا.

من الفائز؟

وفيما يتعلق بنتيجة مباراة مصر ونيوزلندا، فقد توقعت عبير فؤاد أن معظم اللاعبين على مستوى جيد أثناء المباراة، وأن يجب على إمام عاشور إنه يحمي نفسه من الإصابات، مضيفة أنه من الأفضل الحراسة بقيادة عواد أو الشناوي.