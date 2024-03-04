اتحاد الكرة يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة في معسكر منتخب مصر

أعلن الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي، أن معسكر الفراعنة المقبل، سيبدأ في الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري.

وتابع أن حسام حسن قرر استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين، على رأسهم محمد صلاح، لضمان وجوده وعدم إعطاء الفرصة لليفربول في التبرير بعدم إرساله موضحا: "لنا مدة يتم استدعاء اللاعبين المحترفين بها، وإذا تم تجاوزها لا يحق لنا طلب أي لاعب".

وجود محمد صلاح يحدث فارقا

وأكمل أن وجود محمد صلاح يحدث فارقا كبيرا، فهو له قيمة في الملعب، ولدينا فترة من الآن وحتى يوم 18 مارس نأمل أن يتعافى خلالها من الإصابة حتى يشارك في المباريات، وإذا استمرت الإصابة بكل تأكيد سيكون هناك تفهم ولن نجازف بنجم بقيمة محمد صلاح في اللعب.

حسام حسن قيمة كبيرة

وواصل أن حسام حسن قيمة كبيرة، ومثله محمد صلاح، وكلاهما يحرصان على حسن أداء المنتخب الوطني، وسوف نوفر لهم كافة السبل من أجل نجاح المنظومة.

وأكد أن العلاقة بين الثنائي محمد صلاح وحسام حسن، لافتا إلى أن الأول مخلص يتمنى حصد البطولات مع المنتخب، والأخير يرغب في تواجد كل اللاعبين لتكون انطلاقة منتخب مصر قوية تحت قيادته، وفي أول ظهور له ونتوقع نهائي عالمي بين الأهلي والزمالك الجمعة المقبل واللقاء سيخرج بصورة رائعة تليق بالمصريين.