كيف دعمت الدولة منظومة التموين لتخفيف الأعباء عن المواطنين؟.. تقرير يجيب

أكد تقرير حكومي، أن جهود الحكومة في مواجهة التضخم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، اشتملت على زيادة المخصصات الموجهة للدعم في الموازنة الجديدة 2023/ 2024 إلى 451.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 331.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2022 /2023، بزيادة بلغت نسبتها نحو 36%، حيث حظيت 5 هيئات اقتصادية بالزيادة الحاصلة في الدعم بالموازنة الجديدة، والقيام برفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث حرصت الدولة على توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية.

الاحتياطات من السلع

وأوضح التقرير، أن احتياطات القمح بلغت في 13 نوفمبر 2023 نحو 4.8 شهر، كما ارتفعت واردات مصر من القمح بنسبة 3% منذ بداية العام وحتى سبتمبر الماضي، لتصل إلى 8.3 مليون طن بحسب بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية والسكر التمويني 6 شهور.

أما احتياطيات الزيت فبلغت 5.7 شهر، ويوجد عقود من اللحوم الطازجة والدواجن تكفي لما يتراوح من 3 إلى 6 أشهر، والأرز 3.3 شهر وذلك لأنه لن يتم تصديره لتحقيق أساسيات واحتياجات الدولة.

ووفق التقرير، اشتملت الجهود على توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج تُقدر بنحو 2 مليار دولار وهو ما سيسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

خفض أسعار 7 سلع أساسية

كما أطلق مجلس الوزراء مبادرة خفض الأسعرا حيث تم التوافق على خفض أسعار 7 سلع أساسية من 15 إلى 25%، تشمل قائمة السلع السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة، بالإضافة إلى الدواجن والبيض.

وحققت المبادرة بعض النجاحات في تحقيق الأهداف التي وضعتها فهي فرصة للتخفيف من العبء المالي على المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، على الرغم من التحديات التي تواجه المبادرة، فإنها تظل خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي في مصر.