سعر توريد القمح 2024.. و«التموين»: سيكون مرضيا للمزارعين

كشفت الحكومة عن سعر توريد القمح 2024 من المزارعين والفلاحين لموسم الحصاد هذا العام، وفق بشرى زفها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين.

سعر توريد القمح 2024

وقالت مصادر في وزارة التموين لـ«الوطن»، إنّه من المقرر أن يكون سعر توريد القمح 2024 هذا العام 2500 جنيه، فضلًا عن أنّ موسم بدء الحصاد سيكون في أبريل المُقبل، مؤكدًا أنّ السعر سيكون مُرضيا للجميع.

الوزارة ستتسلم القمح من المزارعين خلال أيام

وأضافت المصادر، أنّ الوزارة ستتسلم القمح من المزارعين والفلاحين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية خلال أيام من أجل تأمين المخزون المحلي لديها لسد احتياجات المنظومة التموينية، فضلًا عن أنّ المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لـ3 أشهر.

وتعمل الحكومة المصرية على سد احتياجات المنظومة التموينية من أجل إنتاج رغيف العيش يوميًا اللازم لأصحاب البطاقات التموينية.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أكد في وقت سابق، أنّ المستهدف من استيراد القمح لتأمين المخزون الاستراتيجي الآمن، يقدر بمليون ونص لـ2 مليون طن وذلك حتى 30 يونيو المُقبل.