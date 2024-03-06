أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان ومنافذ التموين اليوم

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان ومنافذ التموين للمواطنين، والتي جاءت أقل من سعر السوق بالتزامن مع استقبال شهر رمضان الكريم.

أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان ومنافذ التموين

وجاءت أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان ومنافذ التموين الموجودة على مستوي محافظات الجمهورية أقل من سعر السوق، حيث وصلت إلى 280 جنيهًا بالنسبة للحوم الطازجة السوداني.

أسعار الدواجن البرازيلي

كما جاءت أسعار الدواجن المجمدة البرازيلي 110 جنيهات، ويتم توفير اللحوم والدواجن في المنافذ ومعارض أهلا رمضان على مستوى الجمهورية.

وجاءت الأسعار في منافذ التموين ومعارض أهلا رمضان بتخفيضات 30% كما يلي.

- شاورما لحم 260 جنيها.

- كفتة داوود باشا 55 جنيها.

- شيش طاووق 160 جنيها.

- البفتيك 260 جنيها.

- كفتة نصف كيلو 75 جنيها.

- سجق نصف كيلو 60 جنيها.

- سوسيس 80 جنيها.

- بانيه 130 جنيها.

- برجر نصف كيلو 75 جنيها.

- سمان 85 جنيها.

- أسماك فليه 150 جنيها.

- جبنة 60 جنيها.

- جلاش 15 جنيها.