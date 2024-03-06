التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين.. الخدمات المتاحة

كشفت مصادر في وزراة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزراة أتاحت العديد من الخدمات لمواطنيها بمختلف المحافظات عبر التسجيل في بوابة مصر الرقمية «التموين» للحصول على الخدمة المراد التسجيل بها، موضحة كافة التفاصيل والمعلومات للمواطنين المصريين.

التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية وفقا لتقرير صادر عن الوزراة، أبرز المعلومات عن كيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية «التموين» للحصول علي الخدمات وأنواعها:

- البداية الدخول إلى بوابة مصر الرقمية عبر الرابط هنـــا.

- بعد الدخول تظهر للمواطن الصفحة الرئيسية لبوابة مصر الرقمية.

- يقوم المواطن بالضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

- يقوم المواطن بعدها بتسجيل البيانات المطلوبة كافة والتي تتمثل في الرقم القومي واسم الأم الأول ورقم الهاتف الخاص، وبعدها تصل رسالة للشخص لإدخال الرمز وتفعيل الحساب.

الخدمات المقدمة للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية للخدمات التموينية

- تفعيل بطاقة التموين.

- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

- ضمّ أفراد الأسرة.

- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

- إيقاف بطاقة تموينية.

- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.