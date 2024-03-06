CNBC عربية تبرز إيجابيات قرارات «المركزي» وتأثيره على الاقتصاد المصري

نشرت شبكة CNBC عربية، المتخصصة في الأخبار الاقتصادية العالمية، تقريرًا عن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة، وتأثيرها على الاقتصاد المصري، والتي شملت رفع سعر الفائدة واقع 600 نقطة أساس، بجانب السماح للبنوك برفع القيود حول حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية حال استخدامها بعملات أجنبية، وفتح حدود الاستخدام.

«CNBC عربية» تعدد مزايا قرارات البنك المركزي

وحرصت القناة التابعة لشبكة «CNBC» الأمريكية على توضيح مزايا قرارات البنك المركزي بالاعتماد على خبراء اقتصاديين في تغطية مفصلة وشاملة؛ إذ أكد عدد كبير من الخبراء أن قرارات البنك المركزي تعمل على وقف حركة التداول في السوق الموازية، وشلل عمليات البيع والشراء، بجانب التفاعل الإيجابي داخل البورصة المصرية.

ويرى الخبراء بحسب شبكة «CNBC عربية»، أنه بسبب القرارات سيحدث انفراجة في البضائع بالموانئ والجمارك المصرية بجانب كبح جماح الأسعار ومعدلات التضخم، كما يتوقع أن تجذب شهادات الادخار الجديدة ذات عائد 30% شريحة جديدة من العملاء للجهاز المصرفي، بجانب توقعات مرتبطة ببدء تلقي تحويلات المصريين بالخارج بعد تحرير سعر الصرف.

وتتوقع شبكة «CNBC عربية»، أن يكون هناك تمويل للمشاريع الحكومية المصرية، بناء على الأولويات خلال الفترة الحالية حفاظا على موارد العملىة الأجنبية.