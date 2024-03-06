أحمد العوضي يودع مسلسل حق عرب في الأسبوع الأول من رمضان

يواصل المخرج إسماعيل فاروق تصوير مسلسله الجديد حق عرب، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان المقبل على قنوات الشركة المتحدة.

وقال مصدر لـ«الوطن»، إن «فاروق» وضع جدولا زمنيا للتصوير للانتهاء منه بشكل كامل في الأسبوع الأول من شهر رمضان، حيث يُجري حالياً أعمال المونتاج والمكساج لتسليم الحلقات الأولى للقنوات العارضة.

وأوضح المصدر أن أحمد العوضي يواصل تصوير مشاهده حالياً داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تجمعه مشاهد مع وفاء عامر ودينا فؤاد وعدد آخر من النجوم.

تفاصيل شخصية أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

ويجسد أحمد العوضي شخصية «عرب السويركي» في مسلسله الجديد، حيث يدخل في صراع كبير مع العلم عبدربه، والذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي، انطلاقاً من معرفة الأول بأن الأخير هو من قتل والده.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب دنيا المصري، وأحمد عبدالله محمود، ووليد فواز، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإنتاج سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق.