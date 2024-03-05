«وحد الواحد» من مسلسل حق عرب تحقق 100 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعتين

حققت أغنية «وحد الواحد» من مسلسل حق عرب الذي يخوض من خلاله الفنان أحمد العوضي السباق الرمضاني المقبل لعام 2024 في تحقيق تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها بساعتين فقط.

أغنية «وحد الواحد» من مسلسل حق عرب

ونجحت أغنية «وحد الواحد» فى كسر حاجز 100 ألف مشاهدة في ساعتين فقط عبر الصفحة الرسمية للفنان أحمد العوضي، والتى يُقدمها بصوته الفنان ميدو جاد، وقد تولى أيضًا توزيعها.

وروّج أحمد العوضي للأغنية، من خلال منشور، شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» تضمن الأغنية، وعلّق عليها قائلا: «أغنية وحد الواحد طرش من مسلسل حق عرب»، وتضمّنت الأغنية مجموعة من المشاهد من داخل العمل لشخصية عرب السويركى التى يقدمها العوضي.

يذكر أن مسلسل حق عرب يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد العوضي، ودينا فؤاد، ورياض الخولي، ووفاء عامر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.