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دراما المتحدة

دراما رمضان 2024.. صور جديدة من حق عرب لـ أحمد العوضي

كتب:

خالد فرج
03:03 ص | الثلاثاء 05 مارس 2024
أحمد العوضي في مشهد من حق عرب

أحمد العوضي في مشهد من حق عرب

تنشر «الوطن» صورًا جديدة من مسلسل «حق عرب» للمخرج إسماعيل فاروق، وبطولة النجم أحمد العوضي، والمقرر عرضه في سباق دراما المقبل، على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة.

ويواصل «العوضي» تصوير مشاهده حاليًا داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يسابق الزمن للانتهاء من تصوير مسلسله الجديد خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، لاسيما أنه قطع شوطًا كبيرًا من التصوير خلال الفترة الماضية.

تفاصيل الإعلان الدعائي لـ حق عرب

وطرحت الجهة المنتجة الإعلان الدعائي للمسلسل، قبل أيام، وكشف عن تجسيد العوضي لشخصية «عرب السويركي»، والذي يدخل في صراع مع المعلم عبدربه، ويجسد دوره الفنان رياض الخولي، وذلك بعد علم الأول بأن الأخير هو من قتل والده.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، دينا فؤاد، رياض الخولي، وليد فواز، سلوي عثمان، دنيا المصري، وآخرين، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي.

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بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.