بعد «وحش الكون».. أحمد العوضي يكشف «لازمة» مسلسل حق عرب

نجاح كبير حققه الفنان أحمد العوضي خلال السنوات الماضية بعدد من اللزمات التي كان دائما يختارها في أعماله الفنية، منها «وحش الكون وعلى الله حكايتك وأحلى على الأحلى» ليستكمل هذا النجاح في مسلسله الرمضاني حق عرب .

أحمد العوضي يكشف عن اللزمات في مسلسل حق عرب

وكشف الفنان أحمد العوضي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن اللزمات التي سيقدمها «عرب السويركي» الشخصيتة التي يقدمها ضمن أحداث مسلسل حق عرب، وقال: «عرب السويركى لديه لزمات في كلامه منها على سبيل المثال «وحدوا الواحد وتشكر منرحمش»، وفي الحقيقة وجدت أن الجمهور يحب مني هذا الأمر وخاصة أنه حقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية عندما قدمته في أكثر من عمل وأصبح الجمهور يردده في الشارع، فقد بدأته منذ عام 2019 عندما قدمت فيلم بروسلي، وكان له لازمة وهي «من أجلك أنت» ومن بعدها في مسلسل الاختيار، واللي ملوش كبير، فشخصية عشماوي كان لها لازمة وهي «الله المستعان» وبعدها مسلسل اللي ملوش كبير كان به لزمات «وحش الكون» وأيضا «على الله حكايتك» وبعدها في مسلسل ضرب نار من خلال شخصية جابر الكوماندا، فكان له لازمة وهي «أحلى على الأحلى» وأيضا فيلم الإسكندراني قدم بكر الإسكندراني لازمة «ولا ياولا» وكل هذا حقق نجاح كبير مع الجمهور.

واستكمل العوضي حديثه قائلا: «اللزمتين اللي ذكرناهم سيكونان هما الأقوى خلال الأحداث، ولكن هناك كلمات أخرى من خلال الدراما، لأننى أكون حريص للغاية على عدم إقحام اللزمة على الأحداث، ويشعر المتفرج بأنه ليس مكانها المناسب، ولكن لابد وأن تكون في الإطار الدرامي للعمل، كما أنني لا أعتمد إطلاقا على السجع والقافية ولكني اعتمد في اللزمات على الكلام الحقيقي الموجود في الشارع الذي يشعر المتفرج بأنه منه ويشبهه، ولكن بطريقة تخطف الأذن، ويكون وقعها مؤثر وملفت للانتباه».

يذكر أن مسلسل حق عرب، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد العوضي ودينا فؤاد ووفاء عامر ورياض الخولي ووليد فواز، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.