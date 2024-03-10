ما طريقة السباعيات في حفظ القرآن الكريم؟.. «هترددي في 7 خطوات»

لقب حامل القرآن لا يأتي بين يوم وليلة، والكثير من الناس يسعون إلى حفظه بطريقة سهلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، فهي أمنيةً محببة للجميع، وإحدى هذه الطرق هو تقسيم الحفظ لسبعة مراحل بطريقة متقنة، وهي ما تسمى بالسباعيات.

حفظ القرآن الكريم بسهولة

«كيفية تعليم الأطفال حفظ القرآن الكريم في سن صغيرة بسرعة»، سؤال راود الكثير من الأمهات، وبحسب حديث الشيخ يحيى الغوثاني، مفسر أحكام التجويد، خلال إحدى اللقاءات، فإن طريقة السباعيات تتمثل في حفظ القرآن عن طريق التقسيم:

حفظ كل آية منفصلة، والآيات الطويلة تقسم على شقين مع مراعاة الوقوف الحسن وتقسيمها.

القراءه الصامتة هي القراءة بالعين أولًا بتركيز دون جهرية، عن طريق النظر للآية لفترة طويلة للتمعن في الكلمات والآيات.

الجلوس باستقامة ورفع المصحف إلى الأعلى لإعطاء تركيز مضاعف ووضع المصحف في مستوى النظر.

كثرة الاستماع للآيات أهم الطرق التي تزيد من تركيزك، إذ أنها تعمل على الانصات والاستماع لنطق الآيات.

تسميع الآية ثلاثة مرات، مع ربط الآيات بما قبلها وحفظ موضعها وما قبلها وبعدها.

حفظ كل آيه منفصلة ثم ربطها بالآيات السابقة حتى الانتهاء من الصفحة بتسميعها دون أي خطأ.

التكرار ويجرى فيه الحفظ بالنظر والحفظ بالتلقين والسرد والتمعن ومعرفة معاني الآيات.

قراءة القرآن الكريم

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، تقسيم جدول ختم وقراءة القرآن من خلال التالي:

- ختمة واحدة في اليوم، وذلك بقراءة ثلاثة أجزاء يوميًا في 10 أيام.

- ختمتين قراءة ستة أجزاء يوميًا لمدة 5 أيام.

- ثلاثة ختمات قراءة 9 أجزاء لمدة 3 أيام ونصف.

- ولأربع ختمات، ينبغي قراءة 12 جزءًا لمدة يومان ونصف.

- ولخمس ختمات، ينبغي قراءة 15 جزءا في يومين فقط.