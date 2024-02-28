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«أوقاف شمال سيناء»: رفع قيمة جائزة مسابقة حفظ القرآن الكريم إلى 200 ألف جنيه

كتب:

حسين إبراهيم
01:41 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
مسابقة القرآن الكريم

مسابقة القرآن الكريم

تواصل إدارة الأوقاف في بئر العبد عقد الاختبارات النهائية والتصفيات للمسابقة القرآنية الخاصة بأبناء محافظة شمال سيناء، موضحة أن جوائز المسابقة التي قدرت بنحو 200 ألف جنيه، ستوزع على الفائزين بالتنسيق مع المحافظة.

المسابقة بدعم من وزارة الأوقاف

وقال الشيخ محمود مرزوق وكيل وزارة أوقاف شمال سيناء في بيان له، إن المسابقة القرآنية تطلقها الوزارة كل عام في شهر شعبان، وتختتم قبيل شهر رمضان المبارك.

وأوضح أنه تم رفع قيمة جوائز المسابقة القرآنية إلى 200 ألف جنيه توزع على الفائزين، وسوف يتم الانتهاء من المسابقة وأسماء الفائزين خلال أيام، على أن يكون توزيع الجوائز ليلة القدر في شهر رمضان الكريم، تحت رعاية اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

مفاهيم الإسلام الصحيحة

وأشار وكيل وزارة اوقاف شمال سيناء، ان وزارة الأوقاف مهتمة بتعليم القران والتفسير، وتعليم الأبناء مفاهيم الإسلام الصحيحة، والبعد عن الغلو في الدين، موضحا أن الإسلام دين سماحة وحب بين الناس، مساواة بين الجميع

الجدير بالذكر أن إدارات الأوقاف في محافظة شمال سيناء تقوم بعقد الاختبارات في العريش والشيخ زويد وبئر العبد ورمانة ووسط سيناء.

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