سفيرة المكسيك بالقاهرة: شجاعة نساء مصر في صنع السياسات تمهد الطريق للتغيير

تنظم سفارة المكسيك لدى القاهرة احتفالية بمناسبة بيوم المرأة العالمي ويوم المرأة المصرية، بحضور سفراء كندا والسويد وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا.

وأعلنت سفيرة المكسيك بالقاهرة ليونورا رويدا، تكريم النساء الاستثنائيات في مصر اللاتي يمهد تفانيهنّ وشجاعتهنّ ومرونتهنّ الطريق للتقدم والتغيير، بدءًا من التنمية ومجال الأعمال إلى الطلاب الطموحين، وصانعات السياسات.

«إلهام الإدماج» عنوان احتفالية اليوم العالمي للمرأة

وقالت السفيرة، في بيان، أصدرَته سفارة المكسيك بالقاهرة، اليوم الثلاثاء إن موضوع احتفالية «إلهام الإدماج»، يتردد صداه بعمق مع القيم التي تعتز بها بلادنا ومصر، ولا يقتصر الشمول على الاعتراف بالاختلافات فحسب، بل يعني احتضان التنوع وضمان سماع كل صوت، وتقدير كل موهبة، وإتاحة كل فرصة».

وأضافت «رويدا»: «بينما نفكر في التقدم الذي أحرزناه والتحديات التي لا تزال قائمة، فمن الأهمية أن نأخذ في الاعتبار تمثيل المرأة في المناصب القيادية، ولم تتمكّن سوى 6 بلدان في جميع أنحاء العالم من تحقيق الإنجاز المتمثل في وجود 50% أو أكثر من النساء في البرلمانات في مجلس واحد أو مجلس النواب».

المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية

وأكّدت أنَّ هذه الإحصائية تعد بمثابة تذكير بالخطوات التي اتخذناها نحو المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية مع تسليط الضوء على الحاجة المستمرة لجهود متضافرة لضمان حصول المرأة على مكان في عمليات صنع القرار، ليس فقط في التمثيل البرلماني ولكن في القيادة في المجالات الأخرى مثل مجالس إدارة الشركات أو الأوساط الأكاديمية.

واختتمت سفيرة المكسيك تصريحاتها قائلة: «بينما نحتفل بإنجازاتنا، يجب علينا أيضًا أن نعترف بالتحديات المقبلة وبالعزم و الإصرار، يتعين علينا أن نواجه هذه التحديات وجهًا لوجه، مع العلم أن الرحلة نحو المساواة بين الجنسين تتطلب جهدًا متواصلًا وعملًا جماعيًا».