«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع شهداء الجوع وسوء التغذية إلى 20 شخصا بقطاع غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين بسبب سوء التغذية والجفاف إلى 20 في قطاع غزة.

الجوع يحاصر أهل قطاع غزة

وأضاف القدرة بحسب فضائية «تليفزيون فلسطين»: «الحصيلة المعلنة للذين استشهدوا بسبب سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، ونعتقد أن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة دون أن يصلوا للمستشفيات».

استمرار الحرب

وبدأت الحرب بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في صباح السبت السابع من 7 أكتوبر 2023 بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي رد بعملية السيوف الحديدية المستمرة حتى الآن رغم مرور أكثر من 150 يوما، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 30 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء، فيما سقط فقط من جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 585 جنديا من مختلف الرتب، وسط محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بدعوى مقدمة من دولة جنوب إفريقيا.