«الأرصاد»: استقرار في حالة الطقس صباحا.. وانخفاض الحرارة ليلا

استقرار واضح في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، وجاءت قيم الحرارة الصغري والكبرى حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام مع الأيام الأخيرة من فصل الشتاء، وفقا لتصريحات الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

أستقرار درجات الحرارة مستمر 24 ساعة فقط

وأضافت غانم أنّ استقرار درجات الحرارة سيستمر اليوم، وتسود أجواء لطيفة ومعتدلة نهارا وطقس بارد ليلا، في حين تعود الحرارة إلى الارتفاع مرة أخرى في طقس غدا الثلاثاء والأربعاء، بقيم تتراوح من 3 لـ4 درجات على جميع الأنحاء، وهو ارتفاع مؤقت بسبب عودة الكتل الهوائية الصحراوية الحارة، ولكن تأثيرها لن يستمر إلا 48 ساعة فقط، بعد ذلك يعود الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم نهارا وليلا على القاهرة الكبري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد فقد جاءت كالتالي:-

درجات الحرارة في القاهرة 23- 15

درجات الحرارة في 6 أكتوبر 23- 14

درجات الحرارة في بنهــــا 22- 14

درجات الحرارة في دمنهور 23- 13

درجات الحرارة في وادي النطرون 23- 12

درجات الحرارة في كفر الشيخ 22- 12

درجات الحرارة في المنصورة 22- 13

درجات الحرارة في الزقازيق 23- 13

درجات الحرارة في شبين الكوم 23- 13

درجات الحرارة في طنطا 23- 13

درجات الحرارة في دمياط 21- 13

درجات الحرارة في بورسعيد 21- 13

درجات الحرارة في الإسماعيلية 24- 12

درجات الحرارة في السويس 23- 13

درجات الحرارة في العريش 22- 12

درجات الحرارة في رفح 21- 11

درجات الحرارة في رأس سدر 22- 13

درجات الحرارة في نخل 21- 4

درجات الحرارة في كاترين 19- 2

درجات الحرارة في الطور 25- 14

درجات الحرارة في طابا 21- 13

درجات الحرارة في شرم الشيخ 27- 16

درجات الحرارة في الإسكندرية 21- 13

درجات الحرارة في العلمين الجديدة 21- 13

درجات الحرارة في مطروح 20- 12

درجات الحرارة في السلوم 21- 10

درجات الحرارة في سيوة 23- 10

درجات الحرارة في رأس غارب 25- 15

درجات الحرارة في الغردقة 26- 16

درجات الحرارة في سفاجا 24- 16

درجات الحرارة في مرسى علم 25- 16

درجات الحرارة في شلاتين 27- 18

درجات الحرارة في حلايب 25- 18

درجات الحرارة في أبو رماد 27- 17

درجات الحرارة في رأس حدربة 25- 17

درجات الحرارة في الفيوم 24- 11

درجات الحرارة في بني سويف 24- 11

درجات الحرارة في المنيا 24- 10

درجات الحرارة في أسيوط 25- 10

درجات الحرارة في سوهاج 25- 11

درجات الحرارة في قنا 27- 13

درجات الحرارة في الأقصر 28- 13

درجات الحرارة في أسوان 29- 14

درجات الحرارة في الوادي الجديد 27- 9

درجات الحرارة في أبوسمبل 28- 13