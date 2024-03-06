رمضان 2024.. أكرم حسني يطرح الأغنية الدعائية لمسلسل بابا جه (فيديو)

أعلن الفنان أكرم حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» طرح الأغنية الدعائية لمسلسل بابا جه، المقرر عرضة في رمضان 2024.

ونشر أكرم حسني الأغنية الدعائية لمسلسل بابا جه، والتي يغنيها معلقا: «لو ماما زمانها جايه.. فبابا جه رمضان 2024».

أبطال مسلسل بابا ج

مسلسل بابا جه مكون من 15 حلقة، من تأليف وائل حمدي، إخراج خالد مرعي، الذي يتعاون للمرة الأولى مع الفنان أكرم حسني في عمل درامي، ومن إنتاج شركة «ميديا هب - سعدي جوهر».