«الإفتاء» تجيب الأطفال على تساؤلهم حول شكل الملائكة.. ماذا قالت؟

كشف الدكتور طاهر زيد، مدير وحدة الحوار بدار الإفتاء المصرية، عن الطريقة المُثلى للرد على سؤال الأطفال الشائع للآباء بشأن هيئة الله - سبحانه وتعالى.

وأضاف «زيد»، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على «قناة الناس»، أنَّ سؤال الأطفال عن ما شكل الملائكة؟، يعتبر من الأسئلة الوجودية، التي يسألها الأطفال ليتصوروا شكل الدين.

الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان

واستطرد موضحاً: «الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، فالملائكة خُلقت من نور، وهي تجلى لنور الله، فكلما أطاع العبد الله أصبح قريب من الملائكة».

وتابع مدير وحدة الحوار بدار الافتاء المصرية: «الملائكة أحياناً تتشكل بشكل معين بأمر من الله - سبحانه وتعالى، كما كان يأتي سيدنا جبريل - عليه السلام، في هيئة إنسان لرسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم، وبعض الآثار والأحاديث تقول إن الملائكة لها أجنحة».