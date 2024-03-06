قبل استطلاع الهلال.. «الإفتاء» تحدد ركنين لصيام شهر رمضان (فيديو)

نشرت دار الإفتاء المصرية فيديو على صفحتها بموقع «فيسبوك»، تجيب فيه على سؤال ورد إليها حول أركان صيام شهر رمضان، وذلك قبل استطلاع هلال الشهر الكريم يوم الأحد المقبل.

أركان صيام شهر رمضان

وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في الفيديو الذي بُث على صفحة الدار اليوم: «ورد إلينا سؤال يسأل عن أركان الصيام، والصيام في الحقيقة له ركنان الأول هو النية، وحقيقة الصيام هي الإمساك عن المفطرات المخصوصة في توقيت معين، فأنت تمتنع عن الأكل والشرب والعلاقة الزوجية في فترة معينة وهي من الفجر إلى المغرب، ولا تمتنع عن أشياء مثل الكلام مثلا».

النية والإمساك ركنان للصيام

وتابع أمين الفتوى متحدثا عن أركان صيام شهر رمضان، قائلا: «مجرد الامتناع ليس كافيا، فلابد أن يكون معه نية القربى ونية الصيام، فهناك ركينان، هما الإمساك عن المفطرات والنية، والنية تكون ليلة الصيام، فأستحضر في قلبي، ولا مانع من أن أقول بلساني أني أنوي صيام غد سواء فرض أو سنة».

وواصل «ممدوح» حديثه عن نية الصيام، مشيرا إلى أن قضية النية بها تفاصيل عند العلماء، فمنهم من أجاز في شهر رمضان أن تكون النية أول الشهر ولا يطلب تجديد النية كل ليلة، ومنهم من طلب أن تجدد النية كل ليلة، ونحن نأتي في أول الشهر ننوي أيام الشهر كله احتياطا، بحيث لو نسي الإنسان ليلة من الليالي يستطيع أن يقلد الرأي المجيز، وهو رأي الإمام مالك، والأفضل والأحوط والأكمل والأحسن أن تجدد النية كل ليلة بليلتها.