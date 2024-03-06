«التحالف الوطني» بالبحيرة: بدأنا توزيع كراتين رمضان ومكملين لنهاية الشهر الكريم

قالت الدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الكاتب للعمل الأهلي، إحدى كيانات التحالف الوطني، أنهم بدأوا توزيع كراتين رمضان تحت مظلة التحالف الوطني، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه جرى توزيع كراتين رمضان على الشرائح الأولى بالرعاية، بنطاق محافظة البحيرة.

توزيع كراتين رمضان في البحيرة

وأشارت رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكاتب، إلى أن التحالف الوطني يسعى دائما إلى التواجد بين الشرائح الأولى بالرعاية، موضحة أنه يجري توزيع وجبات غذائية جاهزة كل أسبوع في محافظة البحيرة، للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت «الكاتب»، أن المؤسسة تحت مظلة التحالف الوطني، توزع ملابس العيد على الأسر والأطفال، مؤكدة أنه بدأ توزيع كراتين رمضان من اليوم، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وذكرت عضو مجلس النواب، أن تعبئة كراتين رمضان تتم من خلال الشباب المتطوع، إذ يسعوا دائما إلى التواجد والمشاركة في مختلف الفعاليات، والمساهمة في إدخال الفرحة على الأسر الأولى بالرعاية، موضحة أن عدد الكراتين يصل إلى 20 ألف، يتم توزيعها حتى نهاية شهر رمضان.

وأشارت إلى أن الأسر الأولى بالرعاية، يتم اختيارها من خلال أبحاث التحالف الوطني، من خلال قاعدة من البيانات على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن مؤسسة الكاتب تشارك في فعاليات في مختلف المحافظات من قوافل طبية، كساء، توزيع كراتين رمضان.