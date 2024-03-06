ضبط 4 متهمين بالاتجار بالأسلحة في البحيرة والمنيا

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية بنطاق مديريتي أمن البحيرة والمنيا، بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة والأقراص المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما على النحو التالي:

في مديرية أمن البحيرة جرى ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما دراجة نارية، بدون لوحات معدنية، بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وبحوزتهما 25 فرد محلي.

في مديرية أمن المنيا، ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص، وبحوزتهما 10 فرد محلي- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - عدد من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار.