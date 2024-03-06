رمضان 2024.. أحمد زاهر يطرح البوستر الدعائي لمسلسل محارب

طرح الفنان أحمد زاهر، عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البوستر الرسمي لمسلسل محارب المقرر عرضة في الموسم الرمضاني 2024.

وكتب «زاهر»، قائلا «بسم الله توكلنا علي الله، البوستر الرسمي لمسلسل محارب رمضان 2024 حصريا على CBC، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة كوكبة من النجوم، يارب يعجبكم بإذن الله، التوفيق من عندك يارب».

أبطال مسلسل محارب

مسلسل «محارب» بطولة الفنان حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، ونرمين الفقي، وتامر عبد المنعم، ومنة فضالي، ومحمود الليثي، وناهد السباعي، وعفاف شعيب، وملك أحمد زاهر، والعمل الدرامي من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد سيد بشير.