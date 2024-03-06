رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

محافظ البنك المركزي يؤكد أهمية «توحيد الصرف»: الخطر في وجود سعرين يمسنا جميعا

كتب:

منى صلاح
09:06 م | الأربعاء 06 مارس 2024
محافظ البنك المركزي المصري

محافظ البنك المركزي المصري

أكد محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، على أهمية توحيد سعر الصرف، موضحا أن الخطر في وجود سعرين للصرف يمسنا جميعاً، والسوق الموازية وقتها ستصبح في كل السلع بالمستقبل وأي سلعة سيكون لها سعران.

وأضاف محافظ البنك المركزي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «على مدار الفترة الماضية كانت إمكانياتنا في حدود تغطية الاحتياجات وتدبير الدولار للسلع الأساسية والاستراتيجية وأغلبها مدعم، وبالتالي انعكس ذلك على المواطن والقوة الشرائية».

عبدالله: الأسعار لن ترتفع مرة أخرى

وأكد حسن عبدالله أن حساسية المواطن المصري للأسعار أقل من أي مواطن آخر في العالم، بمعنى مهما يزيد سعر السلعة يشتريها والأصح هو تقليل الكميات مع زيادة السعر وتتبع السعر الأقل للسلعة، قائلاً: «أقدر أأجل قرار الشراء والاستهلاك في المستقبل لأن الأسعار لن ترتفع مرة أخرى».

اقرأ المزيد:

«المصريين الأحرار»: قرارات البنك المركزي تعزّز الثقة في الاقتصاد المصري

رئيس «برلمانية الوفد»: قرارات البنك المركزي خطوة جيدة للاقتصاد المصري

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري خلال عام 2024

موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2024
بقلم منى صلاح