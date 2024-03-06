محافظ البنك المركزي يؤكد أهمية «توحيد الصرف»: الخطر في وجود سعرين يمسنا جميعا

أكد محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، على أهمية توحيد سعر الصرف، موضحا أن الخطر في وجود سعرين للصرف يمسنا جميعاً، والسوق الموازية وقتها ستصبح في كل السلع بالمستقبل وأي سلعة سيكون لها سعران.

وأضاف محافظ البنك المركزي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «على مدار الفترة الماضية كانت إمكانياتنا في حدود تغطية الاحتياجات وتدبير الدولار للسلع الأساسية والاستراتيجية وأغلبها مدعم، وبالتالي انعكس ذلك على المواطن والقوة الشرائية».

عبدالله: الأسعار لن ترتفع مرة أخرى

وأكد حسن عبدالله أن حساسية المواطن المصري للأسعار أقل من أي مواطن آخر في العالم، بمعنى مهما يزيد سعر السلعة يشتريها والأصح هو تقليل الكميات مع زيادة السعر وتتبع السعر الأقل للسلعة، قائلاً: «أقدر أأجل قرار الشراء والاستهلاك في المستقبل لأن الأسعار لن ترتفع مرة أخرى».