مصر تشارك في الاجتماع الوزاري للجنة الأمم المتحدة الخاصة بأفريقيا في زيمبابوي

شاركت جمهورية مصر العربية في الاجتماع الوزاري لوزراء التخطيط والمالية والبنوك المركزية للجنة الأمم المتحدة الخاصة بإفريقيا في زيمبابوي خلال الفترة من 5 إلى 6 مارس الجاري.

ترأس وفد مصر السفير أشرف سلطان مساعد وزير المالية، بعضوية كل من السفيرة سلوى الموافي سفيرة جمهورية مصر العربية لدي زيمبابوي، والدكتورة نجلاء النزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد إبراهيم معاون وزير المالية للسياسات والشئون الاقتصادية.

خلال الاجتماعات، ألقى السفير أشرف سلطان كلمة قدم خلالها الشكر للدول الافريقية الأعضاء المشاركة في المؤتمر على اختيارهم لمصر كنائب أول للجنة، كما أكد سيادته أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتهيئة المناخ اللازم لخلق شراكات مع القطاع الخاص وتطويره، بحسب صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك.

بالإضافة إلى الحاجة لتقوية التكامل والتعاون الإقليمي وأهمية دعم تنمية البنية التحتية المستدامة والشاملة وذلك كأولويات للتحرك في مواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها دول القارة، بدءاً من الديون والنزاعات الإقليمية والأوبئة ومرورا بالتغير المناخي وعدم العدالة الاقتصادية والفقر. كما شدد سلطان على أهمية تفعيل مقررات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي استضافته شرم الشيخ في نسخته الـ27 والخاصة بمبادلة الديون لصالح التنمية المستدامة، داعياً الوفود الحضور للمشاركة في منتدي التنمية المستدامة الذي تستضيفه مصر في أبريل المقبل والذي سيُعقد على هامشه منتدى أسوان في نفس الشهر.

هذا، وقد افتتح الرئيس الزيمبابوي ايمرسون مننجاجوا، الاجتماع الوزاري وشهد العديد من المداولات والمناقشات تحت عنوان «تمويل التحول إلى اقتصاديات خضراء خالصة في أفريقيا: المحددات والسبل وخطة العمل».