سر ضخامة حكم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.. «كان شغال مدرس ألعاب»

فور الإعلان عن البرازيلي أندرسون دارونكو حكمًا لنهائي كأس مصر، بين الأهلي والزمالك، انتشرت صورته كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبات الجميع متعجبًا من لياقته البدنية القوية، التي تبدو على ملامح جسده، وفي التقرير التالي نتعرف على سر ضخامة حكم مباراة الأهلي والزمالك.

يبلغ أندرسون دارونكو 43 عامًا من العمر، حيث وُلد في مدينة سانتا في البرازيل، وبدأ حياته في مجال الرياضة كلاعب كرة يد، لكن سبب ضخامته الجسمانية يرجع لعمله كمدرس للتربية البدنية، فضلاً عن شغفه بالرياضة الذي جعله مفتول العضلات، كما أنه يتبع نظاما غذائيا معينا، يساعده في الحفاظ على لياقته البدنية العالية.

قوة حكم مباراة الأهلي والزمالك

قوة حكم مباراة الأهلي والزمالك البدنية تجعله يستطيع الجري لـ 40 مترًا، في ظرف 6 ثوانٍ، فهو معروف بالقوة البدنية، ويبلغ وزنه 90 كيلو جرامات.

وخلال السنوات الماضية أدار البرازيلي أندرسون، العديد من المباريات المهمة في البرازيل، خاصة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، كما أنه خاض عدة مباريات في كأس ليبرتادورس، أما الموسم الحالي فيخوض الحكم مباريات عدة بالدوري السعودي، خاصة أنه حاصل على الشارة الدولية عام 2014.

وفي تمام الساعة 7 مساء يوم الجمعة المقبل، يلتقي قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لنسخة موسم 2022-2023، التي من المقرر إقامتها على أرضية ملعب «الأول بارك» في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك

حكم الساحة: أندرسون دارونكو

مساعد أول: نيوزا إينيس باك

مساعد ثان: فابرينى بيڨيلاكو

حكم رابع: رودريجو بيريرا

حكم الفار الرئيسي: تشارلي ويندي

حكم الفار المساعد: تيسلان كوستا