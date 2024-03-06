نائب محافظ البنك المركزي: رفع سعر الفائدة إجراء مؤقت لاحتواء التضخم

قال الدكتور رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إنَّ إجراءات اليوم هي محاولة تقييد لفترة مؤقتة لاحتواء التضخم ودفع مساره للنزول.

وأضاف «أبو النجا»، في كلمته بالمؤتمر اليوم، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «قرارات اليوم، ومن بينها رفع الفائدة، من شأنها كبح جماح التضخم الذي من الخطورة بمكان أن يتسبب في تآكل القوة الشرائية وهو أخطر ما يواجه الاقتصاد لأنه يخفض قدرة المواطن على الاستهلاك، ويؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل سيئ».

وتابع نائب محافظ المركزي: «المستهلك لابد ينفق ويستهلك لمزيد من الإنتاج والتشغيل، وبالتالي زيادات سعر الفائدة مؤقتة إلى حين القضاء على التضخم».