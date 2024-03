وظائف خالية جديدة في بنك القاهرة للخريجين.. اعرف الشروط

أعلن بنك القاهرة وظائف خالية جديدة على صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب، سواء كانوا حديثي التخرج أو أصحاب خبرة، لمساعدتهم على الحصول على وظيفة تؤمن لهم مصدر دخل شهري ثابت خاص بهم.

وأوضح بنك القاهرة التفاصيل الكاملة الخاصة بالوظائف المطلوبة، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات وظائف بنك القاهرة والشروط المطلوبة وكيفية التقديم لها، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة

- العمل كنقطة محورية أساسية للعميل عندما يتعلق الأمر بالمنتجات الخاصة ببنك القاهرة والحلول الرقمية.

- التعرف على إمكانيات البنك ومنتجاته وخدماته.

- التعرف على المنافسة في السوق وعروض المنتجات المختلفة لدعم ضمان تحقيق الميزة التنافسية بشكل جيد.

- الدعم في تلبية متطلبات فريق تطوير المنتج لتلبية الاحتياجات الداخلية واحتياجات العملاء بشكل فعال.

- مراجعة مقترحات المبيعات وتقرير اتصال العميل والمستندات الأخرى ذات الصلة وفهم العملية الشاملة للعميل وكيف سيتفاعل البنك مع العميل على مختلف المستويات.

- حضور مكالمات العملاء حسب الحاجة لفهم احتياجات العميل وتصميم أو تطوير الحلول المتقدمة المناسبة لتلبية هذه الاحتياجات.

- تسويق جميع المنتجات والحلول الجاهزة.

- تقديم التدريب للعملاء وأرسال التعليقات إلى فرق المنتج لتحسين المنتجات وفقًا للتعليقات.

- توفير المعلومات الكافية التي تؤدي إلى قرار GO \ NO GO المتعلق بانتقال العميل من التنفيذ إلى العمل كالمعتاد.

- تسهيل عملية «تأهيل» أصحاب المصلحة للعميل، من خلال تقديم المجموعة المناسبة من مجموعات المنتجات.

- العمل كحلقة وصل بين البنك والعميل فيما يتعلق بجميع جوانب التنفيذ من قبل العميل.

- مسؤول عن التنفيذ مع عملاء البنك بما في ذلك تأهيلهم وتزويدهم بالتدريب المناسب.

- الإشراف على التقدم المحرز مقابل مخرجات خطة المشروع والمعالم الرئيسية.

- تنسيق شركاء المبيعات وإدارة المنتجات وخدمة العملاء والعمليات لضمان رضا العملاء أثناء مرحلة التنفيذ.

- التنسيق بين العملاء الداخليين لدعم العملاء في مرحلة ما بعد التنفيذ.

- دعم تحقيق الإيرادات إلى جانب المبيعات، بناءً على المشاريع.

- القدرة على حل المشكلات الأكثر تعقيدًا المتعلقة بالعميل، من خلال الحلول السريعة والكافية.

- لفت انتباه رئيس تنفيذ الأعمال وإدارة المنتج إلى المعرفة الفريدة بالمنتج.

- توفير نظام المعلومات الإدارية والمقاييس حول التقدم في المشاريع والصفقات حسب الاقتضاء.

- مسؤول عن ضمان المعرفة التقنية الشخصية.

- توفير التسليم الفعال في نهاية المشروع إلى عملاء المنتج.

- إعداد وتقديم مجموعة من وسائل الإعلام التقارير إلى الإدارة العليا في الوقت المناسب.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس أو أعلى في إدارة الأعمال، علوم الكمبيوتر، نظام المعلومات الإدارية.

- أن يكون المتقدم لوظائف بنك القاهرة لديه خبرة من 7 إلى 10 سنوات.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك القاهرة الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة ببنك القاهرة على موقع التوظيف «لينكد إن» وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.