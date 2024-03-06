وظائف متاحة لجميع المؤهلات الدراسية وبمرتبات مجزية.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف خالية لجميع المؤهلات الدراسية وبمرتبات مجزية، للعمل في المنطقة الصناعية الأولى بمدينة بدر، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم بالحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف وزارة الشباب والرياضة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل وكيفية التقديم، وفق ما أعلنته الوزارة، كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- محاسب تكاليف، يشترط حصوله على مؤهل عالي، وأن يكون لديه خبرة من عام إلى عامين.

2- مساعد أمين مخزن، يشترط أن يكون حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط.

3- عمال خدمات، لا يشترط مؤهل أو الحاصلين على الابتدائية.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في مدينة بدر أو المنطقة الصناعية الأولى.

- الوظائف متاحة لجميع المؤهلات الدراسية.

· الحد الأقصى للسن 40 عام.

· يفضل أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في العمل.

الحقوق والمميزات

- توفر الشركة للعاملين بها راتب مجزى علي حسب كل وظيفة.

- عدد ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات يوميا.

- تمنح الشركة للعاملين عدد 2 يوم إجازة فى الأسبوع.

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي وتأمين اجتماعي بعد 3 شهور فترة الاختبار.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات ووجبة وسكن للمغتربين.

- توفر الشركة للعاملين حوافز ربع سنوية.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية من وزارة الشباب والرياضة، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة على صفحة الفيسبوك والدخول إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف وتسجيل البيانات المطلوبة ليتم تقديم طلب التقدم للوظائف.