وظائف شاغرة في جامعة عين شمس.. اعرف التفاصيل والشروط
كتب:
سلامة عامر
02:39 م | الأربعاء 06 مارس 2024
بوابة الوظائف الحكومية - أرشيفية
أعلنت جامعة عين شمس حاجتها لشغل 39 وظيفة من الكادرات الخاصة، وهي معيد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، عن طريق التعيين في الأقسام التالية:
- 4 معيدين بقسم العلوم الأساسية.
- 3 معيدين بقسم نظم الحاسبات.
- 7 معيدين بقسم علوم الحاسب.
- 1 معيد بقسم الحسابات العلمية.
- 8 معيدين بقسم نظم المعلومات.
- 3 معيدين بقسم الوسائط المتعددة.
- 5 معيدين ببرنامج هندسة البرمجيات.
- 6 معيدين ببرنامج تقنية المعلومات الحيوية.
- 2 معيد ببرنامج الذكاء الاصطناعي.
شروط شغل وظائف 2024
وكشفت جامعة عين شمس عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، كما يلي.
العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.
شروط المؤهل: أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام.
المستندات المطلوبة لشغل وظائف وزارة التعليم العالي 2024
وطالبت جامعة عين شمس المتقدمين للوظائف، بإحضار المستندات التالية:
- موقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.
- أصل شهادة التخرج المؤقتة.
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية.
- أصل شهادة الميلاد مميكنة.
- صحيفة حالة جنائية موجهة إلى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس.