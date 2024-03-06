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دراما المتحدة

وظائف شاغرة في جامعة عين شمس.. اعرف التفاصيل والشروط

كتب:

سلامة عامر
02:39 م | الأربعاء 06 مارس 2024
بوابة الوظائف الحكومية - أرشيفية

بوابة الوظائف الحكومية - أرشيفية

أعلنت جامعة عين شمس حاجتها لشغل 39 وظيفة من الكادرات الخاصة، وهي معيد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، عن طريق التعيين في الأقسام التالية:

- 4 معيدين بقسم العلوم الأساسية.

- 3 معيدين بقسم نظم الحاسبات.

- 7 معيدين بقسم علوم الحاسب.

- 1 معيد بقسم الحسابات العلمية.

- 8 معيدين بقسم نظم المعلومات.

- 3 معيدين بقسم الوسائط المتعددة.

- 5 معيدين ببرنامج هندسة البرمجيات.

- 6 معيدين ببرنامج تقنية المعلومات الحيوية.

- 2 معيد ببرنامج الذكاء الاصطناعي.

شروط شغل وظائف 2024

وكشفت جامعة عين شمس عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، كما يلي.

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

شروط المؤهل: أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف وزارة التعليم العالي 2024

وطالبت جامعة عين شمس المتقدمين للوظائف، بإحضار المستندات التالية:

- موقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

- أصل شهادة التخرج المؤقتة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل شهادة الميلاد مميكنة.

- صحيفة حالة جنائية موجهة إلى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.