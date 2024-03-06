وظائف شاغرة في جامعة عين شمس.. اعرف التفاصيل والشروط

أعلنت جامعة عين شمس حاجتها لشغل 39 وظيفة من الكادرات الخاصة، وهي معيد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، عن طريق التعيين في الأقسام التالية:

- 4 معيدين بقسم العلوم الأساسية.

- 3 معيدين بقسم نظم الحاسبات.

- 7 معيدين بقسم علوم الحاسب.

- 1 معيد بقسم الحسابات العلمية.

- 8 معيدين بقسم نظم المعلومات.

- 3 معيدين بقسم الوسائط المتعددة.

- 5 معيدين ببرنامج هندسة البرمجيات.

- 6 معيدين ببرنامج تقنية المعلومات الحيوية.

- 2 معيد ببرنامج الذكاء الاصطناعي.

شروط شغل وظائف 2024

وكشفت جامعة عين شمس عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف، كما يلي.

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

شروط المؤهل: أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف وزارة التعليم العالي 2024

وطالبت جامعة عين شمس المتقدمين للوظائف، بإحضار المستندات التالية:

- موقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

- أصل شهادة التخرج المؤقتة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل شهادة الميلاد مميكنة.

- صحيفة حالة جنائية موجهة إلى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس.