محافظ البنك المركزي: نتدخل في سعر الصرف وفقا لقواعد السوق

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي المصري لديه القدرة حاليا على التدخل في السوق طبقا لقواعد السوق.

وأضاف محافظ البنك المركزي ردًا على سؤال: «هل يتدخل البنك المركزي عند مرحلة معنية في آلية سعر الصرف كما حدث سابقا أم سيترك الأمر لآليات السوق»، أننا سنترك الأمر لآليات السوق، ولكن لا يوجد أمرا يترك بالكامل، بمعنى أنه في حالة حدوث تذبذبات غير منطقية في أي مكان بالعالم، البنوك المركزية تتدخل.

وأشار خلال كلمته في مؤتمر صحفي للبنك المركزي: «البنوك المركزية تتدخل لأنه يكون هناك حركة سريعة غير منطقية، وهذا الأمر يكون واضح بالنسبة لنا».