أسامة الهادي عن شخصية «طاهر» في مسلسل وبينا ميعاد: «مبسوط بكلامكم»

أبدى الفنان الشاب أسامة الهادي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، سعادته بردود الأفعال على شخصيته في مسلسل وبينا ميعاد.

ونشر «الهادي» مجموعة صور من كواليس المسلسل، معلقا: «حدوتة طاهر وحواديت وبينا ميعاد للأسف خلصت.. كنت مبسوط بكلامكم وتفاعلكم وبكل ردود الأفعال، شكراً لكل اللي شاركونا الرحلة، وبينا ميعاد.. طاهر».

أبطال وبينا ميعاد2

ومسلسل وبينا ميعاد 2، يضم مجموعة من نجوم الفن، وهم صبري فواز، وشيرين رضا، وبسمة، ومحمد سليمان، وإيهاب فهمي، ويوسف الكدواني، وأسامة الهادي، وأميرة أديب وآخرين ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج إبراهيم حمودة، وتأليف وإخراج هاني عادل.