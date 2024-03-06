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دراما المتحدة

متحدث الحكومة: الإفراج عن السلع غدا يترتب عليه انخفاض الأسعار

كتب:

عمرو هلال
09:51 م | الأربعاء 06 مارس 2024
محمد الحمصاني

محمد الحمصاني

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي يشهد غدًا الإفراج عن العديد من الشاحنات المحملة بالبضائع بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أنه تم التوجيه أيضًا للجهات المعنية بضرورة العمل على الإفراج عن السلع الأساسية.

الإفراج عن السلع غدًا

وأشار «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أنه غدًا سنشهد الإفراج عن السلع، والذي سيسهم في زيادة المعروض بالأسواق ويترتب عليه انخفاض في الأسعار.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هذا الإجراء سيأتي بالتزامن والتكامل مع العديد من الإجراءات الأخرى التي تتخذها الدولة لخفض التضخم والسيطرة على الأسعار.

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