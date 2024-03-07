مزايدة علنية لاستغلال 4 محال تجارية في دسوق اليوم.. اعرف التفاصيل

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إجراء مزايدة علنية عامة لعملية حق استغلال المحلات أرقام «4، و3، و7» بمربع الصحة، والمحل رقم «5» بالعمارة 14 شارع المحكمة.

مزايدة علنية لاستغلال 4 محلات بدسوق

وتقرر الإعلان عن طرح المزايدة العلنية العامة للحصول على الترخيص باستغلال المحلات أرقام «4، و3، و7» بمربع الصحة، والمحل رقم «5» بالعمارة 14 شارع المحكمة بدسوق، حيث تُعقد جلسة المزاد اليوم الخميس، بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

وتُطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة التعاقدات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق وقيمتها 309 جنيهات، وذلك في إطار القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية مكملًا لهذا الإعلان.

تفاصيل المزاد العلني

وحددت الوحدة المحلية تأمين دخول المزاد بمبلغ 2000 جنيه، وسداد 10% فور رسو المزاد، على أنّ يتم عقد جلسات تكرارية أسبوعية كل خميس تالي حتى تتم الترسية.