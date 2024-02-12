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مزايدة علنية للحصول على الترخيص باستغلال حق امتياز الإعلانات بكفرالشيخ

كتب:

مصطفى عنز
11:04 ص | الإثنين 12 فبراير 2024
محافظة كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، إجراء مزايدة علنية عامة لعملية حق امتياز الإعلانات بمدينة كفر الشيخ، لمدة ثلاث سنوات، وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، وإشراف المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

مزايدة علنية للحصول على الترخيص باستغلال حق امتياز الإعلانات بمدينة كفر الشيخ

وتقرر الإعلان عن طرح المزايدة العلنية العامة للحصول على الترخيص باستغلال حق امتياز الإعلانات بمدينة كفر الشيخ لمدة ثلاث سنوات، حيث تُعقد جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بقاعة المجلس الشعبي المحلي «سابقًا» بجوار محكمة القضاء الإداري بمدينة كفر الشيخ.

وتُطلب كراسة الشروط والمواصفات من الإدارة العامة للشئون المالية بالديوان العام، في إطار القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية مكملًا لهذا الإعلان.

هيكلة الإعلانات الموجودة بنطاق المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدّد في وقت سابق، على هيكلة الإعلانات الموجودة بنطاق المحافظة، من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، ومنع الإعلانات العشوائية والمخالفة.

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بقلم مصطفى عنز