«مستثمري حدائق أكتوبر»: قرارات المركزي ضربة موجعة للسوق الموازية

قال المهندس عمرو دياب رئيس جمعية مستثمري حدائق أكتوبر، إن قرارات المركزي اليوم، تسد الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازي، مضيفًا أن تثبيت سعر الصرف عند السعر الحقيقي يخلق إتزانا في سعر صرف الدولار، ونتيجة لذلك يحدث استقرار في أسعار السلع العامة والخاصة بصناعة العقاري.

وأضاف «دياب»، القرارات تؤكد أن البنك المركزي لديه القدرة علي توفير العملة الصعبة المطلوبة، بدلا من اللجوء للسوق الموازي، موضحا أن القرار ضربة موجعة للسوق الموازي.

وأكد رئيس جمعية مستثمري حدائق أكتوبر، أن المطور يبيع الوحدة بسعر يقسط على مدار 7 أو 8 سنين، ويسلم بحد أقصى بعد 4 سنين وهذا يعني أن سعر الوحدة حينها لن يصل لسعر التكلفة، موضحًا أنه نتيجة يحدث عجز تمويل لدى المطور مما يضطره للاقتراض والتمويل من البنوك بفائدة وصلت إلى لـ28 وربع على المطور، مما بسبب ارتفاع أسعار العقارات بنسب كبيرة.

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة 6%

وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.