بالأسماء ونسب التصويت.. نتيجة انتخابات نقابة البيطريين في الإسماعيلية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة البيطريين في محافظة الإسماعيلية برئاسة المستشار أحمد عبد السلام، اليوم الأربعاء، نتيجة انتخابات النقابة والتي أقيمت على مدار اليوم بحضور العشرات من الأطباء من أبناء المحافظة.

وبحسب إعلان اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء البيطريين فإن عدد الأصوات ممن حضروا إلى اللجنة 351 صوتًا، وبلغت الأصوات الصحيحة 341 صوتًا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 10 أصوات.

أسماء الفائزين في انتخابات نقابة الأطباء البيطريين في الإسماعيلية

وحصل على منصب نقيب الأطباء البيطريين في الإسماعيلية الدكتور عبد الرحمن أحمد بإجمالي أصوات 168 صوتًا، فيما حصل منافسه الدكتور حامد الأقنص على 158 صوتًا، وحصل على مقعد فوق السن الدكتور أحمد السيد بحصوله على 268 صوتًا.

وحصل المنافسون على مقعد فوق السن كل من الدكتور أحمد طه 117 صوتًا، والدكتور صلاح محمود على 125 صوتًا، والدكتور محمد غريب على 168 صوتًا.

وفي مقاعد تحت السن بلغ عدد الأصوات الصحيحة في مقاعد تحت السن 337 صوتًا حصد فيها الدكتور كريم محمد حسن مقعدا بالتزكية، فيما حصلت على المقعد الثاني الدكتورة أمل فوزي بحصولها على 100 صوت.