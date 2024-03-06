استمرار توافد الأطباء البيطريين على انتخابات التجديد النصفي في النقابة

تستمر لجان انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين، لانتخاب النقيب العام والتجديد النصفي للأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، في استقبال الناخبين للمشاركة بالتصويت في الانتخابات.

اللجنة المشرفة على الانتخابات

قال الدكتور ناجي سلام، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن اللجان الرئيسية والفرعية على مستوى الجمهورية لم تسجل مشكلات تعوق العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل مثالي وسط تنافس شريف، مؤكدا أن الأطباء البيطريين قدموا شكل حضارى للانتخابات وسادت روح المودة بين المتنافسين والناخبين، تحت إشراف قضائي كامل.

انتخابات التجديد النصفي

وأوضح أن الإقبال على لجان التصويت على مستوى الجمهورية متوسط، وتستمر عملية التصويت حتى السادسة مساء.