بدء توافد الأطباء البيطريين على لجان التصويت في انتخابات النقابة

بدأ منذ قليل، توافد الأطباء البيطريين على لجان التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، بعد فتح اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور ناجى سلام، باب التصويت بالانتخابات على مستوى الجمهورية، ومن المُقرر استمرار عمليات التصويت حتى السادسة من مساء اليوم، بناء على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، واللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970، وقرار مجلس النقابة بتاريخ 16 فبراير 2024.

توافد الأطباء البيطريين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات

أشار رئيس اللجنة، إلى أن عدد لجان التصويت على مستوى الجمهورية 53 لجنة فرعية، و5 لجان عامة، بخلاف اللجنة الرئيسية المركزية الموجودة بمقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، لافتا إلى أن كل عمليات التصويت خاضعة للإشراف القضائي الكامل، إذ يشارك بالعملية الانتخابية 66 قاضيا.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.