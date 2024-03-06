جنوب إفريقيا: التهديد بوقوع مجاعة شاملة في غزة يتحول إلى واقع

أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ حكومة جنوب إفريقيا حذرت من أن التهديد بوقوع مجاعة شاملة في قطاع غزة يتحول إلى واقع.

وتابعت القناة في نبأ عاجل، أنَّ جنوب إفريقيا تقدمت بطلب عاجل لمحكمة العدل الدولية لتعزيز الإجراءات التي أمرت بها في 26 يناير للحيلولة دون وقوع مجاعة في غزة.

وطالبت حكومة جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية بالتحرك سريعا لمنع حدوث مجاعة في قطاع غزة.

وتابعت: «هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة».

وطالبت محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل.