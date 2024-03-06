خبير علاقات دولية: فوز ترامب وبايدن في الانتخابات التمهيدية متوقع

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إنَّ فوز الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية أمر متوقع.

ترامب حقق نجاحات في ولايات رئيسية ومهمة

وأضاف «سنجر»، في مداخلة على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «قبل نتائج الثلاثاء الكبير، استطاع ترامب أن يحقق نجاحات في ولايات رئيسية ومهمة، وواضح أنه استثمر فترة رئاسته والشعبية التي اكتسبها وكل الخطط السياسية الماكرة، وقدم نفسه للحزب الجمهوري بأنه المرشح الأوحد والأفضل لهذا الحزب، بعد أن اتضح عدم قدرة هيلي على مسايرة ومواكبة ترامب».

قضايا أساسية حاكمة

وتابع خبير العلاقات الدولية: «بعد فوز ترامب في الانتخابات التمهيدية، فإنه يكون أعاد مشهد انتخابات 2020، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن الناخب الأمريكي في الاختيار بين ترامب وبايدن ستظل قضايا أساسية حاكمة ولا يمكن التنبؤ بشكل دقيق إلا بعد إحصاء الأصوات في 5 نوفمبر، فهناك قضايا الإجهاض والديموقراطية والاقتصاد والتضخم والحدود والهجرة غير الشرعية من دول أمريكا الجنوبية، وهناك قضايا السياسة الخارجية مثل الشرق الأوسط وأزمة فلسطين والصعود الصيني والأزمة الأوكرانية الروسية، وسياسة واشنطن مع دول حلف شمال الأطلسي ناتو».