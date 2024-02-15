خبير في العلاقات الدولية: الرئيسان المصري والبرازيلي يتشاركان وجهات نظر متقاربة

قال الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، إن الزيارة التاريخية للرئيس البرازيلي لولا ديسيلفا إلى القاهرة، تعني دخول مصر حقبة جديدة في تدشين هذه العلاقات المتطورة، وهذه الحقبة يدشنها الرئيس السيسي باعتباره قائد السياسات الخارجية الذي ينسج علاقات استراتيجية مع كل أقطاب العالم الإقليمية والدولية.

إشادة الرئيس البرازيلي بتجربة مصر بمؤتمر المناخ

وأضاف البرديسي في حديثه لـ«الوطن» إنّ البرازيل دولة مهمة وهي مرشحة- إن كان هناك إصلاح للنظام الدولي- أن تتبوأ مقعدا دائما في مجلس الأمن، كما أن مصر دولة رائدة في الشرط الأوسط وأفريقيا وبالتالي فعند التقاء دولتين لهما ثقلا كبيرا في إفريقيا وفي أمريكا الجنوبية، بجانب أنهما دولتان من الدول الأعضاء في مجموعة البريكي، سيكون له تداعيات وآثار إيجابية اقتصادية وتبادل بالعملات المحلية، وفرص واعدة.

وأشار إلى أنّ البرازيل تستطيع الاستفادة من مصر كبوابة للقارة الأفريقية وسوق كبير وبنية تحتية وفرص استثمارية جاذبة، كما ستسفيد مصر من الحاصلات الزراعية واللحوم والأسماك البرازيلية.

تقارب العلاقات الدولية المصرية والبرازيلية

وأكد خبير العلاقات الدولية أنّ الدولتين متقاربتان خصوصا فيما يخص سياسات المناخ، وهو ما قاله الرئيس البرازيلي بأن بلاده سوف تستفاد من تجربة مصر أثناء استضافة البرازيل لمؤتمر المناخ cop30، فضلا عن إشادته بالتجربة المصرية وخبرات مصر، وتقارب وجهات النظر بين الرئيسين في كيفية حل قضية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة على حدود الرابع من يونيو 1967 وفقا للمرجعية الدولية، والقرارات ذات الصلة والتقارب السياسي، وهذه الرؤى السياسية المتقاربة التي تكاد متطابقة ما بين السيسي ولولا دي سيلفا، ما قد يؤدي إلى انتعاش في الميزان التجاري التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ومزيد من الفرص الواعدة.